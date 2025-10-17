В Крыму возможны перебои в электроснабжении из-за атак БПЛА на электроподстанции

Также могут быть локальные отключения в распределительных сетях

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Перебои в электроснабжении, а также локальные отключения на распределительных сетях возможны в Крыму после атак БПЛА на электроподстанции. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

Ранее глава региона Сергей Аксенов сообщил, что беспилотники ВСУ повредили несколько электроподстанций в Республике Крым, идут восстановительные работы.

"В связи с повреждениями на объектах электросетевого хозяйства Республики Крым для снятия аварийного перегруза вводились графики временного отключения. Планируемое время восстановления электроснабжения потребителей - 3 часа. В результате снятия графиков временных ограничений и подачи напряжения на объекты электросетевого хозяйства частично могут быть перебои в электроснабжении, а также локальные отключения в распределительных сетях", - написал Гоцанюк.

Возможные перебои, отметил он, связаны с нарушениями коммутационного оборудования и переключениями в сетях электроснабжения Красноперекопского, Джанкойского и Сакского районов.

Ранее глава Евпатории Александр Юрьев сообщил, что работа школ и детских садов будет вестись по сокращенному графику пребывания детей. Причиной стали перебои в подаче электричества.