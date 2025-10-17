ФСБ показала видео задержания забайкальца за содействие террористам в Сирии

ТАСС, 17 октября. ФСБ показала кадры задержания жителя Забайкалья за финансирование международной террористической организации, которая действует на территории Сирии.

На кадрах виден момент задержания обвиняемого.

Дома у задержанного провели обыск и изъяли средства связи, платежные инструменты и другие улики.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.