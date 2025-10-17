В Хмельницкой области произошла драка жителей с военкомами

Есть пострадавшие, сообщило украинское издание "Страна"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Несколько человек в одном из сел Хмельницкой области получили травмы в результате конфликта с сотрудниками ТЦК (аналог российского военкомата). Об этом сообщило украинское издание "Страна".

Инцидент произошел в селе Стреховцы. По данным очевидцев, прибывших в населенный пункт военных остановили местные жители, чтобы выяснить цель визита, пишет издание. В результате возник конфликт.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. При этом все чаще происходят случаи открытых столкновений граждан с сотрудниками военкоматов.

Ранее в Тернополе неизвестные люди в балаклавах и военной форме, представляясь военкомами, в течение суток блокировали автомобиль, в салоне которого находился футболист и тренер одной из местных команд вместе со своей женой. Вокруг стала собираться толпа неравнодушных людей, которые были возмущены действиями людей в камуфляже, те стали вступать в словесную перепалку. Как пишет "Страна", возникла драка между прохожими с силовиками. Вскоре тренеру с супругой удалось покинуть место, но потасовка продолжилась. Позже агентство УНИАН сообщило о массовой драке сотрудников военкомата и полиции с гражданским населением в Тернополе.