На подъезде к Президентскому мосту в Ульяновске произошло массовое ДТП

В аварии пострадал человек

Редакция сайта ТАСС

УЛЬЯНОВСК, 17 октября. /ТАСС/. На подъезде к Президентскому мосту в Ульяновске в результате массового ДТП пострадал один человек. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.

"Прокуратура Заволжского района г. Ульяновска в связи с произошедшим сегодня на подъезде к Президентскому мосту дорожно-транспортным происшествием, в котором в результате столкновения ряда автомобилей пострадал водитель одного из транспортных средств, организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения", - отмечается в сообщении.

Ход проверки и мероприятия, реализуемые следственными органами, находятся на контроле прокуратуры региона.

Ранее в местных Telegram-каналах появилась информация о столкновении порядка 20 автомобилей в районе развязки Президентского моста из-за гололеда.