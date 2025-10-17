В Индонезии вновь зафиксировали извержение вулкана Левотоби

Пепел достиг высоты 5,6 км

ТОКИО, 17 октября. /ТАСС/. Индонезийский вулкан Левотоби, расположенный на острове Флорес (провинция Восточная Нуса-Тенгара), вновь выбросил столб пепла и дыма над своим жерлом. Об этом сообщил Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии.

По имеющейся информации, пепел достиг высоты 4 тыс. м над кратером Левотоби Лаки-лаки, или 5 584 м над уровнем моря. Пепел и дым с большой интенсивностью распространяются в западном, северо-западном и юго-западном направлениях. В ведомстве рекомендовали жителям и туристам следовать указаниям местных властей, а также использовать маски и респираторы для защиты дыхательных путей.

Левотоби - вулкан со сдвоенной вершиной, расположенный в юго-восточной части острова Флорес. Более активная вершина Левотоби Лаки-лаки (1 584 м над уровнем моря) находится в 2,1 км к северо-западу от более высокой - Перемпуан (1 703 м).

Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг, состоящий из 18 тыс. островов, расположен в так называемом тихоокеанском Огненном кольце, из-за чего регион подвержен сильной сейсмической активности. Всего в Индонезии насчитывается более 500 вулканов, из них действующих - около 130.