В Петербурге ищут родителей младенца, брошенного в коляске у мусорных баков

Заведено уголовное дело

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Следственный комитет в Санкт-Петербурге возбудил уголовное дело после обнаружения брошенного младенца в коляске у мусорных контейнеров в Московском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского ГСУ СК России.

"По предварительным данным, утром 17 октября поступило сообщение об обнаружении коляски с младенцем у мусорных баков на Московском проспекте. Незамедлительно на место прибыли сотрудники правоохранительных органов и скорая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Родителей ребенка разыскивают.

Прокуратура Московского района устанавливает причины оставления малолетнего без присмотра. В надзорном ведомстве дадут оценку деятельности органов профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних.