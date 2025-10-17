Житель Поморья получил условный срок за жестокое обращение с сыном

Мужчина систематически бил ребенка и применял незаконные методы воспитания

АРХАНГЕЛЬСК, 17 октября. /ТАСС/. Суд приговорил 56-летнего жителя Пинежского округа к трем годам трем месяцам условно за жестокое обращение со своим сыном. Мужчина систематически бил ребенка и применял незаконные методы воспитания, сообщили в прокуратуре Архангельской области и НАО.

"Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также удовлетворил в полном объеме заявленный прокурором в защиту прав и законных интересов несовершеннолетнего гражданский иск о возмещении морального вреда, причиненного преступлением, в размере 30 тыс. рублей", - сказано в сообщении.

По данным суда, мужчина требовал от своего 11-летнего сына неукоснительного подчинения. Он неоднократно ругался, кричал, оскорблял и высказывал угрозы применения насилия, а также систематически наносил побои ребенку. Мальчик изъят из семьи.

В судебном заседании отец признал вину в полном объеме.