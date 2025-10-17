В Екатеринбурге оставили под арестом бывшего свердловского вице-губернатора

Суд не удовлетворил жалобу защиты о смягчении меры пресечения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Свердловский областной суд не удовлетворил апелляционную жалобу защиты о смягчении меры пресечения бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову по делу о мошенничестве, оставив его под арестом.

Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Свердловский областной суд по итогам апелляционного рассмотрения оставил жалобу защитника без удовлетворения, а судебный акт - без изменения", - говорится в сообщении.

Позже адвокат Мария Кирилова сообщила, что защита Чемезова повторно обжалует его меру пресечения.

Чемезов обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

25 сентября губернатор региона Денис Паслер освободил Чемезова от должности вице-губернатора. В адвокатской группе Lawguard отмечали, что Чемезов был вызван на допрос утром 29 сентября, после чего его задержали.