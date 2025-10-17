Под Одессой грузовик наехал на двух сотрудников ТЦК

Водитель заявил, что не заметил их

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Водитель грузовика в Одесской области наехал на двух военнослужащих у блокпоста, оба погибли. Об этом сообщила Нацполиция региона.

"63-летний водитель грузовика совершил наезд на двух военнослужащих, которые находились возле передвижного блокпоста. Водитель пояснил: он их не заметил", - говорится на сайте полиции. По информации украинского издания "Страна", погибшие военнослужащие - сотрудники одного из территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

Как говорится в сообщении полиции, ДТП произошло на автодороге рядом с селом Сухой Лиман Одесской области. Водитель фуры не был пьян, сейчас сотрудники полиции решают вопрос о его задержании.