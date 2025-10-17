Участника нападения банды Басаева на псковских десантников осудили на 21 год

Ислам Бациев будет отбывать наказание в колонии строгого режима

Редакция сайта ТАСС

© СК России/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд вынес приговор еще одному участнику нападения бандформирований Шамиля Басаева и Хаттаба на шестую роту псковских десантников в Шатойском районе Чечни в феврале 2000 года. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России и Следственном комитете РФ.

"В ходе совместной работы со Следственным комитетом РФ сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении гражданина России Ислама Бациева, 1977 г. р.", - сообщили в ЦОС. Бациев был задержан в марте 2024 года.

"Следствием и судом установлено, что 29 февраля 2000 года Бациев в составе объединенной вооруженной банды принял участие в нападении на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики. В нападении, которое длилось до утра 1 марта 2000 года, погибли 84 военнослужащих, еще четверым причинены ранения различной степени тяжести", - отметили в СК.

Бациев признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), и приговорен к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Как отметили в СК, реализуя принцип неотвратимости наказания, следователи при оперативной поддержке сотрудников ФСБ и МВД России продолжают устанавливать участников нападения, которые скрываются от правоохранительных органов. Розыск участников преступлений террористического характера прошлых лет, избежавших уголовной ответственности, продолжается, добавили в ЦОС.