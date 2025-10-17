В Белоруссии признали умершего пособника нацистов Винницкого виновным в геноциде

Генпрокуратура республики ранее сообщила, что Осип Винницкий во время оккупации БССР проводил карательные операции на территории Минской, Витебской и Гродненской областей

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 17 октября. /ТАСС/. Верховный суд Белоруссии признал умершего в конце прошлого века пособника нацистов Осипа Винницкого виновным в совершении геноцида в годы Великой Отечественной войны и вынес обвинительный приговор без назначения наказания, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Ранее Генпрокуратура республики сообщила, что Винницкий во время оккупации БССР проводил карательные операции на территории Минской, Витебской и Гродненской областей и умышленно лишил жизни не менее 403 человек, в том числе минимум 146 детей.

"Признать Осипа Винницкого виновным в геноциде - действиях, совершенных с целью планомерного уничтожения белорусского народа как национальной и этнической группы путем убийства и причинения тяжких телесных повреждений. В связи со смертью постановить в отношении Винницкого обвинительный приговор без назначения наказания" - огласили решение в суде.

По данным стороны обвинения, приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции Верховного суда в течение 10 суток со дня вынесения.

Винницкий после войны проживал в Канаде, где и умер в 1997 году. В некоторых источниках фигурирует под именем Иосиф.

Суды над нацистами

В истории суверенной Белоруссии это уже четвертое уголовное дело в отношении нацистских палачей, направленное в суд. В минувшем году Верховный суд признал виновными по статье "Геноцид" умерших за рубежом пособников нацистов Владимира Катрюка и Константина Смовского, принимавших участие в сожжении Хатыни. Суд также признал умершего в Великобритании пособника нацистов Семена Серафимовича виновным в совершении геноцида.

Генеральная прокуратура Белоруссии в апреле 2021 года возбудила уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. В середине июля 2023 года президент республики Александр Лукашенко подписал закон о внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс, которые позволяют судить умерших нацистов.

20 октября Верховный суд Белоруссии начнет судебное разбирательство по уголовному делу в отношении еще одного пособника нацистов Александра Ермольчика, убившего в годы Великой Отечественной войны свыше 200 человек.