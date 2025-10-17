После атаки ВСУ на съемочную группу "Россия сегодня" завели дело

При нападении украинских боевиков на Запорожскую область погиб журналист Иван Зуев, его коллега Юрий Войткевич был ранен

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Следователи СК возбудили уголовное дело по факту гибели журналиста МИА "Россия сегодня" Ивана Зуева и ранения его коллеги Юрия Войткевича в Запорожской области в результате атаки украинских боевиков. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105, ст. 144 УК РФ (убийство и покушение на убийство, воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) по факту гибели журналиста Ивана Зуева и ранения его коллеги Юрия Войткевича", - сказала она.

По ее словам, в очередной раз украинские националисты намеренно атаковали российских журналистов, которые показывают объективную картину событий специальной военной операции.

По данным следствия, 16 октября вооруженные формирования Украины нанесли удары при помощи беспилотных летательных аппаратов по съемочной группе МИА "Россия сегодня" в Запорожской области. В результате этого преступления погиб военный корреспондент Иван Зуев, а его коллега Юрий Войткевич получил тяжелое ранение. Ему оказывается медицинская помощь.

"Следственный комитет России принимает меры к установлению лиц из числа вооруженных формирований Украины, причастных к этому преступлению, для их последующего привлечения к уголовной ответственности", - заключила Петренко.