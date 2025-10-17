Под Тулой в неэксплуатируемом цеху произошло возгорание

Никто не пострадал

ТУЛА, 17 октября. /ТАСС/. Пожар произошел в неэксплуатируемом цеху на предприятии в селе Верхоупье Воловского района Тульской области. Никто не пострадал, сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону.

"Возгорание произошло в неэксплуатируемом цеху одного из предприятий на улице Слепцова в селе Верхоупье Воловского района. Возгорание было оперативно локализовано на площади 1500 квадратов <...>", - говорится в сообщении.

Позже в ведомстве сообщили о ликвидации открытого горения.

По информации МЧС, пожарно-спасательные подразделения прибыли на место возгорания через несколько минут после возгорания. К тушению огня от МЧС привлекли 36 человек и 6 единиц техники.

В новость внесены изменения (10:26 мск) - добавлена информация о ликвидации открытого горения.