В Вологде задержали семь человек за похищение людей, вымогательство и угон

Против шести из них решается вопрос об аресте

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Правоохранители задержали в Вологде группировку из семи человек, обвиняемых в похищении людей и вымогательстве, а также в угоне. В отношении шести из них решается вопрос об аресте, сообщило следственное управление СК РФ по региону.

"В Вологде возбуждено уголовное дело о похищении, вымогательстве и угоне <…>. При оперативном сопровождении сотрудников уголовного розыска регионального УМВД и при силовой поддержке бойцов Росгвардии установлены соучастники преступной схемы. Семь лиц задержано, в отношении шести решается вопрос о заключении под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в начале октября фигуранты похитили одного местного жителя, посадили в транспортное средство, и, применяя насилие, требовали за освобождение 600 тыс. рублей. После того, как мужчина нашел и передал деньги, его отпустили. Аналогичные действия злоумышленники совершили спустя несколько дней в отношении другого мужчины, у него требовали 250 тыс. рублей.

Возбуждено дело по двум эпизодам ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений) и ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в крупном размере), а также по факту угона (ч. 4 ст. 166 УК РФ).

Проведены обыски и осмотры, изъяты предметы, представляющие интерес для расследования. Продолжается сбор доказательств. В отношении потерпевших назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причиненного вреда здоровью.