На Ямале завели дело после гибели трех человек из-за столкновения лодки и баржи

Тело третьего погибшего еще не найдено

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили после гибели трех человек из-за столкновения лодки и баржи на реке Обь в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте (МСУТ) СК России.

"Следователями Центрального МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). <…> Трое мужчин в результате происшествия утонули", - говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве сообщали, что 15 октября 2025 года на реке Обь вблизи поселка Панаевск баржа столкнулась с лодкой с тремя людьми на борту, в результате происшествия два человека погибли, еще один пропал без вести.

В региональном ГУ МЧС России ТАСС уточнили, что тело третьего погибшего еще не найдено, поиски ведутся уже вторые сутки, его считают погибшим. Центральным МСУТ СК РФ проводится комплекс первоначальных следственных действий, допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз, идут поиски затонувшего судна, также проверку проводит Уральская транспортная прокуратура. В качестве причин происшествия рассматриваются версии о неисправности судна, совершении опасного маневра, а также столкновении с посторонним предметом в воде.