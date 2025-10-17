Экс-мэру Владивостока увеличили сумму, подлежащую обращению в доход РФ

Цена иска Генпрокуратуры РФ составила 1 млрд 10 млн 833 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 17 октября. /ТАСС/. Уточнения приняты по иску Генпрокуратуры РФ в отношении экс-мэра Владивостока Владимира Николаева, увеличена сумма, подлежащая обращению в доход РФ, цена иска составила 1 млрд 10 млн 833 тыс. рублей. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.

"Судья определил заявление представителя Генеральной прокуратуры Российской Федерации, действующего в интересах Российской Федерации, об отмене в части мер по обеспечению иска, принятых определением Ленинского районного суда г. Владивостока от 04.09.2025 по гражданскому делу, <...> удовлетворить. Отменить меры по обеспечению иска, принятые определением Ленинского районного суда г. Владивостока от 04.09.2025 по гражданскому делу. <...> На определение может быть подана частная жалоба в течение 15 дней в Приморский краевой суд через Ленинский районный суд города Владивостока", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что по иску приняты уточнения. Привлечены пять соответчиков, была увеличена сумма, подлежащая обращению в доход РФ, цена иска - 1 млрд 10 млн 833 тыс. рублей. "Подготовка по делу назначена на 30.10.2025 в 09:30", - добавили в пресс-службе.

В июле суд уже взыскал с семьи Николаева более 590 млн рублей. В федеральную собственность также был обращен 821 объект недвижимости, принадлежавший Николаеву и другим ответчикам. В частности, речь идет об имущественном комплексе санатория "Амурский залив", апарт-отеле "Магнум" и 12 земельных участках.

Владимир Николаев был главой администрации города Владивостока с 2004 по 2008 год. Он владеет рядом компаний в городе. 27 февраля 2007 года Приморская прокуратура возбудила в отношении него уголовные дела по факту злоупотребления и превышения должностных полномочий. По данным следствия, чиновник оплачивал из городского бюджета личную охрану и милицейское сопровождение своего автомобиля, на что не имел права. Кроме того, он был обвинен в незаконном выделении частным лицам четырех участков земли. В совокупности ущерб городскому бюджету составил порядка 17 млн рублей. 24 декабря 2007 года Ленинский районный суд города приговорил Николаева к четырем годам шести месяцам лишения свободы условно (приговор вступил в силу 20 февраля 2008 года).