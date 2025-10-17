После инцидента между ветераном СВО и правоохранителями завели дело

Устанавливаются обстоятельства произошедшего

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 17 октября. /ТАСС/. Следователи в Марксовском районе Саратовской области возбудили уголовное дело после инцидента с участием ветерана спецоперации и сотрудников Госавтоинспекции. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"В целях установления всех обстоятельств следственным путем Марксовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Саратовской области по данному факту возбуждено уголовное дело, в рамках которого будет дана правовая оценка озвученным доводам", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в Сети появилась информация о том, что сотрудник Госавтоинспекции остановил квадроцикл, которым управлял инвалид - ветеран СВО. Как отмечается в постах, полицейский заподозрил водителя в пьяном управлении и предложил решить вопрос с помощью взятки, но тот отказался. После этого правоохранитель якобы избил ветерана СВО. По словам пострадавшего, принять его за пьяного могли из-за нарушенной после контузии речи. Прокуратура организовала проверку.

В свою очередь в ГУ МВД по региону сообщили, что при патрулировании инспекторы заметили хаотично двигавшийся по проезжей части квадроцикл. Водителем оказался мужчина, которого неоднократно задерживали за управление в состоянии опьянения. В ответ на требование остановиться водитель увеличил скорость, а после непродолжительного преследования резко съехал в поле и упал с квадроцикла. Полицейские помогли вытащить завязший в грунте транспорт, после чего гражданин уехал. Позже нарушителя привлекли к административной ответственности.