В Москве квартиранта заподозрили в убийстве арендодателя

Мужчину задержали

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Правоохранителя задержали мужчину, который подозревается в убийстве арендодателя квартиры в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). <…> Подозреваемый в совершении указанного преступления задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.

По версии следствия, вечером 16 октября фигурант в квартире жилого дома на Солнцевском проспекте в ходе внезапно возникшей ссоры нанес арендодателю не менее двух ударов ножом в шею. От полученных повреждений мужчина погиб на месте происшествия.

Как добавили в главке, следователи провели осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинская.