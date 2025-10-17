Жителя Петербурга задержали за жестокое убийство бойца СВО на почве ревности

Задержанный избил до смерти бывшего мужа своей возлюбленной, замотал его тело в тент, обмотал цепью и утопил в озере

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали 42-летнего жителя Санкт-Петербурга, который избил до смерти 38-летнего бывшего мужа своей возлюбленной, замотал его тело в тент, обмотал цепью и утопил в озере в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Как рассказали в полиции, потерпевший, житель поселка Понтонный в Колпинском районе Петербурга, безвестно исчез и перестал выходить на связь с родственниками 6 октября. В ходе расследования оперативники установили, что у мужчины мог быть конфликт с новым возлюбленным бывшей жены - эта версия подтвердилась.

"16 октября в результате реализации полученной оперативной информации полицейские задержали подозреваемого. Правоохранителям он пояснил, что состоит в отношениях с бывшей женой пропавшего. В тот день между мужчинами произошел конфликт. Словесная перепалка быстро переросла в драку, и он до потери сознания избил своего оппонента, после чего погрузил его в багажник Ford Focus и повез за город. Находясь в багажнике автомобиля, от полученных телесных повреждений мужчина умер. Тело погибшего подозреваемый завернул в тент, обвязал цепью и утопил в одном из озер Кингисеппского района Ленинградской области", - рассказали в ГУ МВД.

В пресс-службе петербургского главка СК сообщили, что по факту преступления возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Задержанному предъявили обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, погибший был военнослужащим и участвовал в специальной военной операции.