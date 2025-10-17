На Урале продлили арест экс-сотрудникам банка, обвиняемым в получении взятки

Фигуранты будут находиться под стражей до 25 ноября

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 17 октября. /ТАСС/. Челябинский областной суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 ноября бывшему главному клиентскому менеджеру банка и бывшему начальнику отдела финансирования недвижимости, обвиняемым в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в прокуратуре по региону.

Ранее сообщалось, что сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области выявили дополнительный эпизод получения бывшим начальником отдела финансирования одного из банков с государственным участием 25 млн рублей в качестве взятки от коммерсанта.

"Постановлением суда бывшему начальнику отдела финансирования недвижимости и главному клиентскому менеджеру банка продлен срок содержания под стражей до 25 ноября 2025 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, суд первой инстанции рассмотрел жалобы адвокатов о смягчении им меры пресечения и не удовлетворил их, оставив обвиняемых под арестом.

Ранее сотрудники УФСБ по Челябинской области выявили факт передачи взятки бывшему и действующему сотрудникам банковской сферы. По версии следствия, сотрудники челябинского отделения одного из банков получили от представителя юридических лиц 13 млн рублей за открытие в банке невозобновляемой кредитной линии на общую сумму более 1,5 млрд рублей для строительства гостиничного комплекса. Им предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).