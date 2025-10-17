Задержанным в Грузии за махинации россиянам грозит до 14 лет лишения свободы

Гражданам России предъявили обвинение в групповой незаконной производственной деятельности и легализации незаконных доходов группой по предварительному сговору, чему сопутствовало получение прибыли в особо крупном размере

Редакция сайта ТАСС

© Александр Патрин/ ТАСС

ТБИЛИСИ, 17 октября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинение пятерым задержанным по обвинению в нелегальных финансовых транзакциях гражданам России, им грозит до 14 лет лишения свободы. Об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры.

"Задержанным предъявлено обвинение по пункту "а" второй части 192-й статьи уголовного кодекса, а также пункту "а" второй части и пункту "г" третьей части 194-й статьи о групповой незаконной производственной деятельности и легализации незаконных доходов группой по предварительному сговору, чему сопутствовало получение прибыли в особо крупном размере, что подразумевает в качестве наказание лишение свободы сроком до 14 лет", - говорится в заявлении.