Жителя Ростовской области осудили на 14 лет за попытку диверсии на ж/д

Подсудимый действовал по заданию украинских спецслужб, довести дело до конца он не смог

Редакция сайта ТАСС

© Петр Ковалев/ ТАСС, архив

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 октября. /ТАСС/. Ростовский областной суд приговорил жителя региона Романа Девицына к 14 годам лишения свободы за попытку диверсии на железной дороге при прохождении состава с военной техникой.

Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

"Роман Девицын, располагая сведениями о прохождении железнодорожного состава с военной техникой и горюче-смазочными материалами, транспортируемыми Министерством обороны РФ для нужд ВС РФ в зоне СВО, планировал осуществить поджог релейного шкафа на данном участке железной дороги и создать условия для схождения железнодорожного состава. Ростовский областной суд назначил ему 14 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

В управлении уточнили, что подсудимый действовал по заданию украинских спецслужб, довести дело до конца он не смог, так как был задержан сотрудниками УФСБ России по Ростовской области. В его отношении было возбуждено и расследовалось уголовное дело по ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление), ч. 1 ст. 281 (диверсия) УК России.

Приговор в законную силу не вступил.