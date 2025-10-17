В Улан-Удэ двух человек госпитализировали после пожара в деревянном доме

Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем

УЛАН-УДЭ, 17 октября. /ТАСС/. Пожар произошел в деревянном многоквартирном доме в городе Улан-Удэ, два человека пострадали. Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии.

"Прокуратурой Железнодорожного района контролируется установление обстоятельств пожара в жилом доме № 23 по улице Шаляпина. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем. Два гражданина госпитализированы в медицинское учреждение в связи с отравлением угарным газом", - говорится в сообщении.

Пожар произошел днем, к месту вызова были направлены подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. К моменту их прибытия огонь распространился на кровлю. "На лестничной клетке пожарные обнаружили и эвакуировали маломобильного мужчину. Он передан работникам медицинской помощи", - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Пожар ликвидирован. В тушении были задействованы 19 специалистов, использовалось 6 единиц техники МЧС России.