Судно "Отто Шмидт" подключится к поиску пропавшего рыбака на Сахалине

Спасатели МЧС обследовали с воздуха 2,4 кв. км в районе происшествия

Редакция сайта ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 октября. /ТАСС/. Поиски рыбака, пропавшего на резиновой лодке в акватории залива Терпения в Поронайском районе Сахалинской области, будут продолжены экипажем спасательного судна "Отто Шмидт". Об этом сообщил Telegram-канал ГУ МЧС России по региону.

"17 октября спасатели МЧС России обследовали с воздуха 2 400 квадратных километров в районе происшествия. Сотрудниками ГИМС были осмотрены прибрежная полоса на протяжении 75 километров и акватория залива на удалении 7 километров от берега. <…> Поиски будут продолжены 18 октября силами ГИМС и администрации района. Кроме этого, спасательное судно "Отто Шмидт" будет привлечено к осмотру морской акватории", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 40-летний рыбак вышел в море на резиновой двухместной лодке, чтобы проверить сетку, и не вернулся.