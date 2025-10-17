В Уфе арестовали водителя грузовика после ДТП с 12 автомобилями

Водитель и пассажир одной из машин погибли на месте, другие участники аварии пострадали

УФА, 17 октября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Уфы заключил под стражу 27-летнего водителя грузовика, устроившего ДТП с 12 автомобилями, в результате которого погибли и пострадали люди. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

"Октябрьский районный суд г. Уфы рассмотрел ходатайство старшего следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 декабря в отношении 27-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 15 октября мужчина, управляя грузовым самосвалом и двигаясь по проезжей части, столкнулся с 12 автомобилями. В результате водитель и пассажир одного из автомобилей погибли на месте, также пострадали другие участники ДТП.

Как сообщалось ранее, по данным следствия, иностранный гражданин не имел водительских прав и осуществлял трудовую деятельность неофициально. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).