В Чувашии директора спортшколы осудили за падение футбольных ворот на ребенка

Мужчина признан виновным в халатности и подлоге

Редакция сайта ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 17 октября. /ТАСС/. Суд в Чувашии назначил условный срок директору спортивной школы в Урмарском округе за падение на школьника футбольных ворот. Мужчина признан виновным в халатности и подлоге, сообщило в своем Telegram-канале следственное управление СК РФ по Чувашии.

"[Директор спортивной школы Урмарского округа] признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно", - говорится в сообщении.

Он также на два года лишен права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в учреждениях по оказанию услуг в сфере физкультуры и спорта.

Правоохранители установили, что директор спортшколы поручил собрать и установить футбольные ворота со спилом частей штанг, подлежащих закреплению. Ворота должны были использоваться как свободно стоящие с противовесом. По данным ведомства, 19 июля 2023 года тринадцатилетний мальчик, не знавший о внесенных конструктивных изменениях и отсутствии информационной таблички, повис на верхней перекладине футбольных ворот, что привело к их опрокидыванию. Ребенок получил удар по голове, у него диагностирована открытая черепно-мозговая травма, говорится в сообщении.

Следствие также выяснило, что 6 ноября 2024 фигурант уголовного дела для избежания привлечения к ответственности предоставил недостоверную копию приказа, содержащую ложные сведения о назначении ответственного лица за безопасную эксплуатацию ворот.