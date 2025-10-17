В Петербурге вынесли приговор водителю автобуса, сбившему женщину на остановке

Мужчина полностью признал вину, раскаялся и принес извинения потерпевшим

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге приговорил к 1,5 года колонии-поселения водителя автобуса, который в феврале столкнулся с несколькими автомобилями у перекрестка Ленинского проспекта и Варшавской улицы, протаранил остановку, насмерть сбив пожилую женщину, и въехал в другой автобус. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Московский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Гюльмета Гюльмагомедова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года в колонии-поселении с запретом на право управления ТС сроком на два года", - говорится в сообщении.

Гюльмагомедов находится под стражей с 1 марта. Мужчина полностью признал вину, раскаялся и принес извинения потерпевшим, указав, что у него не было возможности остановить автобус. Дело фигуранта рассматривалось в особом порядке. Прокурор в прениях просил назначить подсудимому наказание в виде двух лет колонии-поселения с лишением водительских прав на два года 11 месяцев. Адвокат указал, что его подзащитный активно способствовал расследованию преступления, положительно характеризуется на работе и не отказывается от возмещения вреда.