В Барнауле загорелась частная школа
10:25
обновлено 10:43
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Пожар произошел в частной школе в Барнауле. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
"Поступило сообщение о пожаре в здании на территории частной Барнаульской классической школы по Змеиногорскому тракту. Площадь пожара составляет порядка 500 кв. м", - сказали в ведомстве.
Пожар удалось оперативно локализовать на 600 кв. м.
В ГУ МЧС по Алтайскому краю ТАСС сообщили, что пострадавших и погибших нет.
