В Барнауле загорелась частная школа

Площадь пожара составила 500 кв. м

© МЧС России/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Пожар произошел в частной школе в Барнауле. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Поступило сообщение о пожаре в здании на территории частной Барнаульской классической школы по Змеиногорскому тракту. Площадь пожара составляет порядка 500 кв. м", - сказали в ведомстве.

Пожар удалось оперативно локализовать на 600 кв. м.

В ГУ МЧС по Алтайскому краю ТАСС сообщили, что пострадавших и погибших нет.

