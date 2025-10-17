В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадала супружеская пара

Также посечены забор и надворная постройка в частном домовладении

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 17 октября. /ТАСС/. Украинский дрон сдетонировал на территории частного домовладения в Грайвороне Белгородской области, пострадала супружеская пара. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

"В городе Грайвороне в результате детонации FPV-дрона на территории частного домовладения ранены супруги. Предварительно, у обоих минно-взрывная травма, закрытая черепно-мозговая травма и баротравма. Бригада скорой доставляет их для обследования в городскую больницу №2 г. Белгорода", - говорится в сообщении. В домовладении посечены забор и надворная постройка.

В городе от еще одного удара украинского дрона выбиты стекла "Газели". В части села Козинка временно отсутствует электроснабжение. "Аварийные службы приступят к восстановлению после согласования с МО РФ", - сообщили в оперштабе.

Кроме того, в селе Глотово с беспилотника сброшено взрывное устройство - разрушена надворная постройка.