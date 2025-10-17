ФСБ задержала петербуржца за ложное сообщение о минировании объекта Минобороны

Полиция Петродворцового района завела уголовное дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге местного жителя, который сообщил ложные сведения о минировании военного научного учреждения Минобороны России. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по городу и Ленинградской области.

"Сотрудниками управления ФСБ России по Балтийскому флоту и войскам в Калининградской области пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, жителя Санкт-Петербурга, который ранее осуществил заведомо ложное сообщение о минировании одного из военных научных учреждений Министерства обороны РФ на территории Санкт-Петербурга. В ходе реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий указанный гражданин был задержан по месту жительства", - говорится в сообщении.

Полиция Петродворцового района города возбудила в отношении мужчины уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.