В Швеции заочно арестовали подозреваемого в убийстве организатора акций с Кораном

По данным газеты Expressen, речь идет о 24-летнем Башаре Заккуре

СТОКГОЛЬМ, 17 октября. /ТАСС/. Окружной суд города Сёдертелье принял решение о заочном заключение под стражу человека, подозреваемого в убийстве организатора акций с сожжением Корана Салвана Момики. Об этом сообщает газета Expressen.

По данным издания, речь идет о 24-летнем Башаре Заккуре. С июня он находится в международном розыске: вскоре после убийства он покинул Швецию и, возможно, скрывается в Иране.

"Расследование показало, что преступник проник через дверь в соседнем подъезде. Затем поднялся на крышу, затем спустился на балкон и проник в квартиру, когда Момика вышел покурить", - цитирует ведущего дела прокурора Расмуса Омана агентство TT.

По словам прокурора, местонахождение подозреваемого неизвестно.

Заккур ранее был осужден в Швеции за мелкие преступления.

38-летний беженец из Ирака Салван Момика был убит в январе в своей квартире во время прямой трансляции в TikTok. Смотревший трансляцию свидетель сообщил полиции, что видел, как Момика вышел на балкон, а вслед за этим раздалось несколько выстрелов. Четверо подозреваемых были задержаны в квартире рядом с местом убийства, пятый - рано утром, после просмотра полицией записей с видеокамер, где видно, как этот человек уезжает с места преступления на машине. Прокуратура отпустила их на свободу.

Впервые священная книга мусульман была сожжена на площади в центре Стокгольма 28 июня 2023 года, когда мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха (Курбан-байрам) - один из главных религиозных праздников. После ряда подобных акций несколько террористических организаций, в том числе "Исламское государство" и Аль-Каида (запрещены в РФ) указали на королевство как на "приоритетную цель", а уровень террористической угрозы в стране был повышен до четырех баллов из пяти.