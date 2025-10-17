ТАСС: из-за хищения имущества "дочкой" "Облкоммунэнерго" завели дело

Сумма хищения составила 10 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Уголовное дело по признакам мошенничества возбуждено по факту хищения представителями Объединенной теплоснабжающей компании (ОТСК) в Свердловской области имущества на 10 млн рублей при исполнении договоров с АО "Уралсевергаз" на поставку и транспортировку газа. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

"В Екатеринбурге представители АО "Объединенная теплоснабжающая компания" с 2021-го по сентябрь 2025 года, злоупотребляя доверием при исполнении договоров на поставку и транспортировку газа с АО "Уралсевергаз", похитили у последней имущество на сумму порядка 10 млн рублей. Имена представителей АО "Объединенная теплоснабжающая компания" пока остаются неизвестными", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Как сообщал ранее ТАСС источник, 23 сентября в Москве были проведены обыски по местам жительства и офисов бенефициаров АО "Облкоммунэнерго", АО "ОТСК". После этого бизнесмен Алексей Бобров и председатель совета директоров Корпорации СТС Татьяна Черных были доставлены в Екатеринбург и задержаны, также задержали руководителя ОТСК Артема Носкова и экс-руководителя Антона Боликова. 24 сентября суд арестовал Боброва и Черных. 26 сентября Носков был освобожден из-под стражи в зале суда.

Этим событиям предшествовала подача Генпрокуратурой иска с требованием обратить в доход РФ имущество ответчиков - акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО". У ГП РФ 80 требований изъятий у различных владельцев долей и акций ряда компаний. Ответчиками по антикоррупционному иску стали бывшие министры Свердловской области по государственному имуществу Алексей Пьянков, энергетике и ЖКХ Николай Смирнов, а также бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. 10 октября Ленинский районный суд Екатеринбурга полностью удовлетворил иск.