Суд по делу экс-руководителей Корпорации развития Курской области отложили

Заседание состоится 20 октября

КУРСК, 17 октября. /ТАСС/. Рассмотрение уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений, возбужденного в отношении экс-руководителей Корпорации развития Курской области, отложено на 20 октября в связи с неявкой в суд представителя потерпевшего, сообщает корреспондент ТАСС из зала судебного заседания.

"Ввиду установленного порядка исследования доказательств и неявки на судебное заседание представителя потерпевшего для непосредственного допроса в ходе судебного разбирательства, слушание по настоящему делу объявляется отложенным на 20 октября 2025 года на 15:00", - сообщила свое решение судья.

Фигурантами уголовного дела являются бывший генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин, его заместители Дмитрий Спиридонов и Игорь Грабин, а также руководитель ООО "КТК Сервис" Андрей Воловиков. Им вменяется совершение преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (особо крупная растрата).

По версии следствия, не позднее 28 июля 2023 года Лукин совместно с подчиненными обеспечил заключение с "КТК Сервис" договора подряда на возведение фортификационных сооружений в Курской области. При этом реальную хозяйственную деятельность компания не вела, создавая лишь видимость выполнения работ. В результате, по данным прокуратуры, участники организованной группы похитили более 152 млн рублей.