В Поморье главврача обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями

Мужчина организовал оформление документов без фактического приема и осмотра пациентов в рамках диспансеризации

АРХАНГЕЛЬСК, 17 октября. /ТАСС/. Главный врач больницы в Архангельской области обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и преступлении в сфере компьютерной информации. Он организовал оформление документов без фактического приема и осмотра пациентов в рамках диспансеризации, сообщили в Telegram-канале СК по региону.

"Следствием установлено, что с января по июнь 2024 года обвиняемый, который на момент совершения преступлений исполнял обязанности главного врача больницы, <...> организовал оформление документации по диспансеризации взрослого населения без фактического приема и осмотра пациентов, а также внесение ложных сведений о количестве лиц, прошедших диспансеризацию, в единую информационную систему в сфере здравоохранения Архангельской области", - сказано в сообщении.

По данным следствия, главврач желал приукрасить действительное положение дел в рамках диспансеризации и незаконно получить бюджетные денежные средства, которые предоставляются Фондом обязательного медицинского страхования.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных органами прокуратуры. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу.