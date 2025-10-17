Жительница Великой Знаменки получила ранения при атаке дрона ВСУ

У женщины осколочные ранения правого плеча и правого локтевого сустава

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Мирная жительница села Великая Знаменка в Запорожской области получила ранения в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

"Сегодня около 4 утра в Каменско-Днепровскую больницу поступила женщина с минно-взрывной травмой, осколочным ранением правого плеча и правого локтевого сустава. По ее словам, травмы были получены в результате атаки дрона ВСУ в Великой Знаменке. Кроме того, поступила информация о смерти охранника одного из предприятий. Во время обстрела он спустился в подвал. После его нашли умершим, мужчина ранее не раз переносил инсульты", - сообщили ТАСС в администрации.

В администрации добавили, что обстрелы практически не прекращаются, за минувшие сутки повреждено несколько домов и газопроводов, кроме того был обнаружен не сдетонировавший беспилотник ВСУ.