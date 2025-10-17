Рассмотрение по существу иска Белых к Минфину начнется 14 ноября

ПЕРМЬ, 17 октября. /ТАСС/. Свердловский районный суд Перми начнет рассмотрение по существу иска бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых к Министерству финансов РФ 14 ноября. Об этом ТАСС сообщили в суде.

В пятницу состоялось предварительное судебное заседание по иску. "Отложили на 14 ноября, вышли в основное судебное заседание", - сказала собеседница агентства.

По информации местных СМИ, речь идет об иске на сумму 10 млн рублей за моральный вред, нанесенный необоснованным уголовным преследованием.

Дела в отношении Белых

Белых задержали 24 июня 2016 года в Москве, 28 июля того же года указом президента России Владимира Путина он был снят с поста губернатора в связи с утратой доверия. 1 февраля 2018 года Пресненский суд Москвы признал бывшего чиновника виновным во взяточничестве, назначив 8 лет колонии строгого режима и более 48 млн рублей штрафа. 21 июня 2024 года Белых вышел на свободу в связи с истечением срока наказания.

26 декабря 2023 года Октябрьский районный суд Кирова приговорил Белых к 2,5 года лишения свободы по делу о злоупотреблении полномочиями и освободил от наказания в связи с истечением срока давности.

Согласно обвинению, создавая видимость достижения хороших результатов в предоставлении бюджетникам служебного жилья, Белых, будучи губернатором Кировской области, обеспечил выделение в коммерческую организацию ОАО "Кировская региональная ипотечная корпорация" 488 млн рублей из областного бюджета для приобретения и строительства жилищного фонда. В действительности, по версии следствия, приобретенное и построенное жилье не получило статус служебного, а в последующем стало предметом залога по финансовым обязательствам. Белых вину не признал и заявил, что не видит факта злоупотребления полномочиями при увеличении уставного капитала общества и реализации программы по строительству и распределению жилья на условиях льготной аренды. По второму эпизоду районный суд Белых оправдал. Кировский областной суд 8 июля 2024 года отменил приговор, прекратил уголовное преследование Белых и признал за ним право на реабилитацию.

В январе сообщалось, что Белых в суде добился возмещения расходов на адвокатов на более чем 8 млн рублей, связанных с незаконным уголовным преследованием.