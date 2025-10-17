Жителя Петербурга арестовали за убийство бойца СВО на почве ревности

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу местного жителя, который до смерти избил бывшего мужа своей возлюбленной, замотал его тело в тент, обмотал цепью и утопил в озере в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе судов города.

"Колпинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Богдана Максютова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Срок меры - 15 декабря", - говорится в сообщении.

О задержании 42-летнего фигуранта ТАСС сообщал ранее в 17 октября. Против ареста мужчина не возражал.

По данным следствия, днем 6 октября в поселке Понтонном у него произошла ссора с 38-летним потерпевшим на почве ревности к бывшей жене последнего. В ходе конфликта, переросшего в драку, Максютов нанес оппоненту несколько ударов ногами, руками и деревянной палкой по местам жизненно важных органов. Затем он поместил избитого мужчину в багажник своего автомобиля, где тот спустя непродолжительное время перестал подавать признаки жизни. Чтобы скрыть преступление, Максютов утопил труп, обмотав его тентом и цепью, в озере Хаболово в Кингисеппском районе.

Как ранее уточнили ТАСС в правоохранительных органах, погибший был военнослужащим и участвовал в специальной военной операции.