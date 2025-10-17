Генконсульство России подтвердило смерть россиянки в Аланье

Дипломаты находятся в контакте с ее родственниками

СТАМБУЛ, 17 октября. /ТАСС/. Генконсульство России в Анталье подтвердило факт смерти в Аланье россиянки, дипломаты находятся в контакте с ее родственниками для оформления документов. Об этом говорится в сообщении диппредставительства.

Местная газета Alanya Postas сообщила, что тело 69-летней гражданки РФ Ольги Шаповал было обнаружено в номере отеля, где она остановилась. Врачи констатировали ее смерть, тело направлено в морг, жандармерия проводит расследование причин смерти.

"Факт смерти российской гражданки подтверждаем. Находимся в контакте с ее родственниками для оформления соответствующих документов", - отметили в генконсульстве.