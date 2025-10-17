Жалобу главы Крымского района Кубани на арест рассмотрят 21 октября

По решению суда Сергей Лесь находится под стражей до 29 ноября

КРАСНОДАР, 17 октября. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд принял к производству апелляционную жалобу стороны защиты главы Крымского района Сергея Леся на избранную ранее в отношении него меру пресечения в виде ареста по уголовному делу и рассмотрит ее 21 октября, следует из данных картотеки суда.

Согласно данным суда, Лесь обжалует решение суда нижестоящей инстанции, Октябрьского районного суда Краснодара, относительно избранной ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы назначено на 21 октября.

Ранее глава Крымского района был задержан, ему предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Октябрьский районный суд Краснодара 12 октября удовлетворил ходатайство следствия, избрав в отношении Леся меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 ноября. Согласно материалам дела, в период с января по март 2024 года он отдавал распоряжение подчиненному сотруднику заключать с указанным им лицом договоры купли-продажи земельных участков на льготных условиях, без проведения торгов, по цене существенно ниже рыночной.