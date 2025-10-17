В Грузии за попытку штурма президентского дворца задержали еще 16 человек

Общее число задержанных в рамках следствия по этому делу увеличилось до 62

Протестующие у президентского дворца в Тбилиси, 4 октября 2025 года © REUTERS/ Irakli Gedenidze

ТБИЛИСИ, 17 октября. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии по делу о попытке штурма президентского дворца в Тбилиси 4 октября задержали еще 16 человек. Общее число арестованных увеличилось до 62, заявил глава МВД республики Гела Геладзе на брифинге.

"В связи с указанным уголовным делом (попытка штурма президентского дворца - прим. ТАСС), сегодня мы задержали еще 16 человек. В рамках текущего следствия к этому времени нами суммарно задержаны 62 человека, а в отношении двух лиц, находящихся за рубежом, начато уголовное преследование", - сказал Геладзе.

Как уточнил министр, одним из обвиняемых, который находится за рубежом, является бывший сотрудник МВД Грузии Ираклий Шаишмелашвили. Он покинул страну в конце 2024 года и в течение всего этого времени из-за рубежа призывал сторонников оппозиции к митингам, а также рассказывал им, как действовать против полицейских в случае разгона митинга. По данным грузинских СМИ, Шаишмелашвили находится в США.

В Тбилиси 4 октября, в день проведения муниципальных выборов, прошел митинг оппозиции. Организаторы, анонсировавшие в тот день свержение власти, призвали "завладеть ключами от дворца президента", после чего часть протестующих направилась к расположенной поблизости резиденции. Демонстранты снесли ограждение, но их оттеснил спецназ, применивший водометы и слезоточивый газ. Полиция задержала пятерых инициаторов акции, в том числе известного оперного певца Паату Бурчуладзе, за призывы к свержению власти и организацию группового насилия. Им грозит до девяти лет лишения свободы.