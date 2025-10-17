В Южно-Сахалинске на складе с канцтоварами ликвидировали открытое горение
Редакция сайта ТАСС
13:18
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Открытое горение на складе с канцтоварами в Южно-Сахалинске ликвидировано, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
"В Южно-Сахалинске ликвидировали открытое горение", - сказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что на складе с канцтоварами на улице Колодезной в Южно-Сахалинске произошел пожар. Площадь возгорания составляла 1 тыс. кв. м. Тушение велось с применением высотной техники. Предварительно, пострадавших нет.