В Южно-Сахалинске на складе с канцтоварами ликвидировали открытое горение

Тушение вели с применением высотной техники

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Открытое горение на складе с канцтоварами в Южно-Сахалинске ликвидировано, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В Южно-Сахалинске ликвидировали открытое горение", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на складе с канцтоварами на улице Колодезной в Южно-Сахалинске произошел пожар. Площадь возгорания составляла 1 тыс. кв. м. Тушение велось с применением высотной техники. Предварительно, пострадавших нет.