В Дубае задержали подозреваемого в организации убийства топ-менеджера Lenovo

По данным следствия Казахстана, мотивом преступления послужили долговые обязательства

АСТАНА, 17 октября. /ТАСС/. Подозреваемый в организации заказного убийства директора по корпоративным продажам компании "Lenovo Казахстан" Ермека Жакипжанова задержан в Дубае. По данным казахстанского следствия, мотивом преступления послужили долговые обязательства. Об этом сообщили в МВД Казахстана.

"По запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана в Дубае задержан гражданин Республики Казахстан <...> Мужчина подозревается в организации заказного убийства директора по корпоративным продажам компании "Lenovo Казахстан", - сообщила пресс-служба ведомства. По ее данным, "мотивом преступления послужило неисполнение долговых обязательств, полученных подозреваемым за поставку техники". В министерстве указали, что ранее двое исполнителей убийства Жакипжанова были взяты под стражу.

9 октября 2024 года житель Алма-Аты, 42-летний Ермек Жакипжанов, перестал выходить на связь, а на следующий день его тело с признаками насильственной смерти было обнаружено на окраине поселка в Илийском районе Казахстана.