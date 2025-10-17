В Татарстане в ДТП на трассе погибли три человека

Еще один пострадал

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 17 октября. /ТАСС/. В Татарстане три человека погибли в ДТП на трассе. Еще один человек получил травмы, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции республики.

"Сегодня в Мензелинском районе 23-летний водитель автомобиля Skoda, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и совершил опрокидывание. В результате водитель и два его пассажира в возрасте 21 и 28 лет скончались на месте, еще один 24-летний пассажир получил травмы", - говорится в сообщении.

Как уточняет прокуратура Татарстана, пассажирка 2000 года рождения доставлена в больницу с различными травмами. ДТП произошло на 1087-м км федеральной трассы М7 "Волга". Организована процессуальная проверка.