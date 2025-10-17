В Барнауле потушили пожар в частной школе

Площадь возгорания составляла 600 кв. м

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Пожар площадью 600 кв. м в частной школе в Барнауле ликвидирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Пожар в Барнауле полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что загорелось здание на территории частной Барнаульской классической школы на Змеиногорском тракте. Возгорание удалось оперативно локализовать на 600 кв. м. Пострадавших нет.

Как сообщила ТАСС академический директор школы Александра Иост, ученики школы, где загорелся отдельно стоящий спортзал, продолжат обучение в понедельник, так как основное здание не пострадало.

Помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина сообщила, что ведомством организована проверка исполнения федерального законодательства при оказании образовательных услуг и требований пожарной безопасности.