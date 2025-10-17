Суд допустил к защите жен двух обвиняемых по делу о хищении на фортификациях

Сторона обвинения настаивала на отказе в удовлетворении ходатайств

Дмитрий Спиридонов и Игорь Грабин © Егор Горожанкин/ ТАСС

КУРСК, 17 октября. /ТАСС/. Экс-заместители бывшего главы Корпорации развития Курской области Владимира Лукина Игорь Грабин и Дмитрий Спиридонов, обвиняемые в хищении 152 млн рублей, выделенных для возведения фортификаций в приграничье, попросили суд привлечь к защите своих жен. Суд удовлетворил их просьбу, сообщает корреспондент ТАСС.

"Несмотря на то, что мою защиту осуществляет адвокат по соглашению, законом количество защитников не ограничено. В связи с чем я желаю, чтобы мою защиту, наряду с профессиональным адвокатом, осуществляла моя жена Дарья Грабина. <…> Ваша честь, адвокат не всегда имеет возможность посещать следственный изолятор, моя супруга может в этом помочь", - сказал Грабин, добавив, что его жена может консультировать его по вопросам, связанным с экономикой и бухгалтерским учетом, потому что имеет профильное высшее образование.

Аналогичную просьбу выразил другой обвиняемый - Дмитрий Спиридонов, указав, что его жена может быть посредником между ним и нанятым адвокатом. Также жена Спиридонова имеет высшее психологическое образование и готова оказывать мужу необходимую поддержку в моральной подготовке перед судебными заседаниями, добавил он.

Сторона обвинения настаивала на отказе в удовлетворении ходатайств, ссылаясь на то, что Спиридонова и Грабина не имеют профильного образования, а также ни разу не участвовали в судебных заседаниях. Суд удовлетворил просьбы обвиняемых.

"Ходатайство подсудимого Грабина, поддержанное его защитником - адвокатом Лозовым, о допуске его близкого родственника в качестве защитника, а именно - супруги Грабиной Дарьи, удовлетворить. <…> Ходатайство подсудимого Спиридонова и его защитника - адвоката Щербакова - о допуске к участию в уголовном деле близкого родственника, супруги Екатерины Спиридоновой, в качестве защитника наравне с профессиональным защитником, удовлетворить", - сообщила судья на заседании.

Ход дела

Фигурантами уголовного дела являются бывший генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин, его заместители Дмитрий Спиридонов и Игорь Грабин, а также руководитель ООО "КТК Сервис" Андрей Воловиков. Им вменяется совершение преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (особо крупная растрата).

По версии следствия, не позднее 28 июля 2023 года Лукин совместно с подчиненными обеспечил заключение с "КТК Сервис" договора подряда на возведение фортификационных сооружений в Курской области. При этом реальную хозяйственную деятельность компания не вела, создавая лишь видимость выполнения работ. В результате, по данным прокуратуры, участники организованной группы похитили более 152 млн рублей.