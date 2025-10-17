В Грузии прошли обыски у экс-премьера Гарибашвили и бывшего главы СГБ Лилуашвили

В Генпрокуратуре сообщили об изъятии электронного оборудования, документов и большого количества денег

Редакция сайта ТАСС

ТБИЛИСИ, 17 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Грузии провели обыски квартир бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили, бывшего главы Службы госбезопасности Григола Лилуашвили и экс-генпрокурора Отара Парцхаладзе. Об этом сообщила Генпрокуратура Грузии.

"В рамках расследования различных уголовных дел сегодня с 10:00 (09:00 мск - прим. ТАСС) в масштабах всей страны одновременно на 22 локациях было проведено масштабное мероприятие. В результате одновременно проведенного мероприятия был осуществлен обыск квартир, домов и личный обыск бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, бывшего главы Службы госбезопасности Григола Лилуашвили, бывшего главного прокурора Отара Парцхаладзе и восьми связанных с ними лицами", - говорится в заявлении.

Как сообщили в Генпрокуратуре, в результате обыска было изъято электронное оборудование, документы и большое количество денег. Ведутся следственные и поисковые мероприятия.

Ираклий Гарибашвили был премьер-министром Грузии в 2013-2015, а также 2021-2024 годах. В 2024 году его сменил Ираклий Кобахидзе. Гарибашвили вместо Кобахидзе возглавил правящую партию "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", а в апреле этого года сообщил об уходе из политики.

Лилуашвили возглавлял СГБ Грузии с октября 2019-го по апрель 2025 года. Парцхаладзе был генпрокурором Грузии в 2013 году.