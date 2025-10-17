В Карелии после ДТП госпитализировали восемь человек

Произошло столкновение микроавтобуса и грузового автомобиля

ПЕТРОЗАВОДСК, 17 октября. /ТАСС/. В Питкярантском районе Карелии восемь человек госпитализировали после столкновения микроавтобуса и грузового автомобиля. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС по республике.

"В 12:40 мск в дежурную смену поступило сообщение о столкновении микроавтобуса и грузового автомобиля по адресу: Питкярантский район, ФАД А-121, 328-й км. <...>. В результате ДТП госпитализированы 8 человек", - сказано в сообщении.

В ликвидации последствий ДТП участвовали одна единица техники и четыре человека. Спасатели отключили аккумулятор, транспортировали пострадавших до автомобиля скорой помощи и смыли топливо с дорожного полотна.

По предварительным данным, авария произошла из-за большегруза, который выезжал на главную дорогу и не уступил микроавтобусу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Кола". "Большегруз выезжал на главную дорогу, не уступил микроавтобусу. Произошло столкновение", - сообщил собеседник агентства, добавив, что претензий к дорожным службам нет.