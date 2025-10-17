Выброшенную отцом из окна девочку отправили спецбортом из Уфы в Москву

В Башкирии ей сделали экстренную операцию, а также провели девять телемедицинских консультаций с федеральными центрами

УФА, 17 октября. /ТАСС/. Трехлетняя девочка, выброшенная отцом из окна четвертого этажа дома в Уфе, направлена спецбортом в Москву для дальнейшего лечения. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале.

"Сегодня мы направили спецбортом в Москву нашу маленькую пациентку, за которую переживает вся республика. Девочка продолжит лечение в Российской детской клинической больнице. В Москву ее доставят спецбортом специалисты Центра медицины катастроф", - написал министр.

Он отметил, что после того, как девочку в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу, врачи в Уфе провели экстренную операцию, а также девять телемедицинских консультаций с федеральными центрами. "Мы сохранили ей жизнь, стабилизировали состояние, сделали все возможное и теперь ей требуется медпомощь четвертого уровня", - отметил Рахматуллин.