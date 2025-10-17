В Сербии в ДТП с автобусом погибли два человека

Еще 80 пострадали

БЕЛГРАД, 17 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 2 человека погибли, 80 пострадали в ДТП с автобусом на западе Сербии. Об этом сообщило министерство внутренних дел страны.

"Сегодня около 14:45 на дороге Сремска-Митровица - Ярак автобус перевозчика Sirmium bus, в котором находились рабочие компании Heltcare, по пока неизвестным причинам съехал с дороги и перевернулся на крышу. 2 человека погибли, а около 80 доставлены в больницу Сремска-Митровица для оказания медицинской помощи", - говорится в заявлении МВД.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и скорой помощи, а также дежурный прокурор Основной прокуратуры в Сремска-Митровице. Ведется расследование.