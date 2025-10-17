В Брянской области при атаке БПЛА на автомобиль ранен мужчина

Его доставили в больницу

БРЯНСК, 17 октября. /ТАСС/. Передвигавшийся в автомобиле мужчина ранен при атаке БПЛА на деревню Шилинка Суземского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"ВСУ атаковали деревню Шилинка Суземского района. В результате целенаправленного удара украинских FPV - дронов по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на месте ЧП работают экстренные и оперативные службы.